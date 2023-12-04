Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 4. bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 4. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 4 Aralık Pazartesi günü yayımlanacak 4. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Süreyya'nın beklenmedik ihaneti hem Selahaddin'i pusuya düşürmüş hem de esirlerin kaçmasına sebep olmuştur. Sultan Nureddin de ağır yaralanmış ve ameliyata alınarak ölüm kalım savaşına girmiştir. Sultan'ı vuran Nusreddin, bütün suçu hain diye aranan Turanşah'ın üzerine yıkarken; yaşananlardan Selahaddin'i sorumlu tutar. Esirlerin peşine düşmemesi için Seahaddin ve yol arkadaşlarını zindana kapatmakla kalmaz bir de taht naipliğini ilan eder. Artık devlet onun hükmündedir. Bundan böyle Askalan'dan çekilecek ve esir konusundan vazgeçecektir. Zindanda esir tututan Selahaddin, Nusreddin'e engel olabilecek midir? Yaşadıklarından kendini sorumlu tutan Süreyya ne yapacaktır? Gabriel, Viktorya ve Belkfort'u bulabilecek midir? Ölümle burun buruna olan Sultan Nureddin ölecek midir?