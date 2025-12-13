Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş, stoper transferi için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, Lugano forması giyen Antonios Papadopoulos ile ilgileniyor.

Trendyol Süper Lig'de üst sıralara yükselmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Stoper bölgesine bir takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan siyah-beyazlılarda yönetim, İsviçre'de çalışmalarını sürdürüyor.

İSVİÇRE'DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Başkan Serdal Adalı ve Serkan Reçber önderliğinde Young Boys'tan Hajdam ve Lausanne-Sport'tan Karim Sow'u izleyen ekip, Lugano'nun oyuncusu Antonios Papadopoulos'u da gündemine aldı.

TERCİH LİSTESİNDE İLK SIRADA

Sky Almanya'nın haberine göre Beşiktaş, bu kış transfer döneminde mutlaka bir stoper transfer etmeyi hedefliyor ve bu nedenle Papadopoulos'u birkaç haftadır yakından takip ediyor. Sky'ın aktardığına göre "Papa" lakaplı oyuncu, Beşiktaş'ın tercih listesinde ilk sırada yer alıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Lugano formasıyla 18 maçta forma giyen Alman oyuncu, 2 gollük katkı sergiledi. 2027 yılında İsviçre ekibiyle sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki stoperin piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER