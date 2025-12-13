Fenerbahçe'den o isim Kocaelispor'a doğru!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'dan o futbolcunun Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaelispor'a transfer olabileceği belirtildi. İşte haberin ayrıntıları...
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor.
Sarı-lacivertlilerde bu anlamda kadroda düşünülmeyen Emre Mor için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Volkan Demirel'in Gençlerbirliği'nden ayrılmasının ardından transferi suya düşen Emre Mor'a Kocaelispor'un talip olduğu ortaya çıktı.
Futbolcu son olarak İkasEyüpspor'da kiralık olarak forma terletmesinin ardından sarı-lacivertlilere geri dönmüştü.