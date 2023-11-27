SAFİR 13. BÖLÜM İZLE | Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız'ın paylaştığı NTC Medya imzalı atv dizisi Safir, başarılı kadrosuyla olduğu kadar dramatik hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş, kardeşleri Yaman ve Okan'ın aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını anlatan dizinin 13. bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. İşte 27 Kasım Pazartesi günü ekrana gelecek Safir dizisi 13. bölüm bilgileri...

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SAFİR 13. BÖLÜM KONUSU

Feraye ve Yaman'ın atölyedeki yakınlaşmalarına şahit olan Ateş, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Bu yüzden herkesin tek tek karşısına çıkar ve en çekindikleri soruları sorar. Ancak hiç kimse dürüstçe cevap vermez. Çünkü herkesin eli kolu bağlıdır, hayatları pahasına korudukları sırlar vardır. Diğer yandan Feraye ve Yaman'ın peşine düşen tek kişi Ateş değildir. Aleyna da bazı şeyleri çözmeye başlamıştır. Ancak güvenilmez biri olarak görüldüğü için, kimse onun ithamlarını ciddiye almaz. Ateş dışında… Yaman ise atölyede Feraye ile kilitli kalmalarının ardındaki gizemi çözmeye çalışırken Feraye'nin karnındaki bebeğin babasının kendisi olduğundan şüphelenir. Bu şekilde sonuca ulaşamayan Ateş sonunda herkesi bir araya getirip yüzleştirmeye karar verir. Gece her şey onun planladığı gibi başlar. Yoksa bütün sırlar ortaya mı dökülecektir? Yaman, Feraye'nin bebeğinin kendisinden olduğunu öğrenecek mi?

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