Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 14. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Safir yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Safir fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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SAFİR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Feraye ve Yaman'ın atölyedeki yakınlaşmalarına şahit olan Ateş, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Bu yüzden herkesin tek tek karşısına çıkar ve en çekindikleri soruları sorar. Ancak hiç kimse dürüstçe cevap vermez. Çünkü herkesin eli kolu bağlıdır, hayatları pahasına korudukları sırlar vardır. Diğer yandan Feraye ve Yaman'ın peşine düşen tek kişi Ateş değildir. Aleyna da bazı şeyleri çözmeye başlamıştır. Ancak güvenilmez biri olarak görüldüğü için, kimse onun ithamlarını ciddiye almaz. Ateş dışında… Yaman ise atölyede Feraye ile kilitli kalmalarının ardındaki gizemi çözmeye çalışırken Feraye'nin karnındaki bebeğin babasının kendisi olduğundan şüphelenir. Bu şekilde sonuca ulaşamayan Ateş sonunda herkesi bir araya getirip yüzleştirmeye karar verir. Gece her şey onun planladığı gibi başlar. Yoksa bütün sırlar ortaya mı dökülecektir? Yaman, Feraye'nin bebeğinin kendisinden olduğunu öğrenecek mi?

SAFİR 14. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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