TRT1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 4. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Diziseverleri ekran başına kilitleyen dizilerden Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölümü ile de beğeni topladı. Dizinin sevenleri 4. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 4. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 4. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 4. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selahaddin, Haçlılarla olan mücadelesinde eline güçlü bir koz geçirmiş ve Viktorya ile Baş Üstad'ı yakalamıştır. Fakat Askalan için yapmayı planladığı takas sırasında hiç beklenmedik bir olay yaşanır ve Hac Yolu güvenliği tehlikeye düşer. Selahaddin'i çok zor duruma düşüren bu hadise hem Sultan Nureddin'in hem de Süreyya'nın tepkileriyle karşılaşmasına neden olur.

Fakat asıl ihanet hiç beklemediği yerden gelecektir ve bunun sonucunda Sultan Nureddin suikasta uğrayacaktır. Melike'nin de öğrendiği süt annelik konusu giderek yayılırken büyük sır açığa çıkacak mıdır? Selahaddin planını başarıyla tamamlayıp hedeflerine ulaşabilecek midir? Ona ihanet eden kişi kim olacaktır?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 4. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE