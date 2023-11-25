MASTERCHEF ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU? 25 Kasım MasterChef eleme adayı

MASTERCHEF ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU? 25 Kasım MasterChef eleme adayı

MasterChef All Star'da eleme adayı belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunun ardından eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. MasterChef kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 25 Kasım Cumartesi günü yayımlanan Masterchef All Star yeni bölüm detayları...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 26.11.2023- 01:11