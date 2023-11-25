MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde son eleme adayı, 25 Kasım Cumartesi akşamı yayımlanan bölümde belli oldu. İşte detaylar...
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef All Star'ın 25 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde, 6. eleme adayının belirlenmesi için yarışmacılar ter döktü.
İki aşamalı oyunun ilk etabında Cemre, Kıvanç ve Sergen yaptıkları başarılı tabaklarla son 11'e kalma hakkı kazandı.
Eren, Tolga, Tahsin ve Batuhan ikinci turda yarıştı.
En başarısız tabağı yapan BATUHAN yarışmanın 6. eleme adayı oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI
Barbaros
Dilara
Hasan
Alican
Esra
Batuhan