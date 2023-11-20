Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 13. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Safir yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Safir fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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"Dünyamı ben yıktım kendi elimle…"

Feraye ve Okan, intikam hırsıyla dengesini iyice kaybetmiş olan Bora'nın zorbalıklarına maruz kalır. Bora kafayı Feraye'ye takar, Yaman ve Ateşin olmadığı bir dünyada, birlikte olmayı planlamaktadır. Kendinden ziyade Yaman için endişelenen Feraye, Bora'nın döndüğünü daha fazla saklamaz. Feraye için endişelenen Yaman ise, bu tehlike karşısında ona daha yakın durmaya başlar. Diğer yandan, bir başka şüpheye kapılan Ateş de Feraye ve Yaman ikilisini yakın gözlem altına almıştır. Her ne kadar anlaşmalı bir evlilik olsa da aralarındaki, Ateş aşka düştüğü Feraye'yi kıskanmaktadır. Peki ya bebeğin babasının Yaman olduğunu öğrenirse… Neler yapacağını, ne yönde kararlar alacağını kestirmek zor olacaktır.

SAFİR 13. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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