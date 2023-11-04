MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 4 Kasım MasterChef eleme adayı
MasterChef All Star'da eleme adayı belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunun ardından eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. MasterChef kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 4 Kasım Cumartesi günü yayımlanan Masterchef All Star yeni bölüm detayları...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 05.11.2023- 02:01 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023- 02:01
MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde son eleme adayı, 4 Kasım Cumartesi akşamı yayımlanan bölümde belli oldu. İşte detaylar...
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Masterchef'te 4 Kasım Cumartesi günü eleme oyunu oynandı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan oylama sonucunda seçilen DİLARA haftanın son eleme adayı oldu.