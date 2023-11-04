MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 4 Kasım MasterChef eleme adayı

MasterChef All Star'da eleme adayı belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunun ardından eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. MasterChef kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 4 Kasım Cumartesi günü yayımlanan Masterchef All Star yeni bölüm detayları...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 05.11.2023- 02:01 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023- 02:01