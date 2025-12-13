CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Ertuğrul Doğan yönetimi ibra edildi! Ertuğrul Doğan yönetimi ibra edildi! 11:41
Trabzonspor’un borcu açıklandı! Trabzonspor’un borcu açıklandı! 11:12
Chelsea'nin eldiveni Beşiktaş'a! Chelsea'nin eldiveni Beşiktaş'a! 10:58
Lookman transferinde Galatasaray'a dev rakip! Lookman transferinde Galatasaray'a dev rakip! 10:38
F.Bahçe'nin yıldızı Brezilya'ya mı dönüyor? F.Bahçe'nin yıldızı Brezilya'ya mı dönüyor? 10:09
Antalyaspor-Galatasaray maçı bilgileri Antalyaspor-Galatasaray maçı bilgileri 09:01
Daha Eski
Liverpool'da flaş Salah gelişmesi! Liverpool'da flaş Salah gelişmesi! 00:47
Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı! Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı! 00:47
Slot: İhtiyacım olan şey... Slot: İhtiyacım olan şey... 00:47
Beşiktaş'tan Taylan Bulut açıklaması! Beşiktaş'tan Taylan Bulut açıklaması! 00:47
Oulai'ye yeni talip: İngiliz devi! Oulai'ye yeni talip: İngiliz devi! 00:47
Dursun Özbek'ten 'Kuzu gibi dinlediler' cevabı! Dursun Özbek'ten 'Kuzu gibi dinlediler' cevabı! 00:47
Chelsea'nin eldiveni Beşiktaş'a!
Beşiktaş'a Manchester United'dan flaş öneri!
Kefirin bu faydalarını biliyor muydunuz?
Süper Loto sonuçları açıklandı (11 Aralık)