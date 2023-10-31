TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Hayatımın Neşesi dizisinde heyecan dorukta. Hayatımın Neşesi yeni bölümüyle 31 Ekim Salı günü ekranlara geldi. Hayatımın Neşesi 17. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Hayatımın Neşesi son bölümü...

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HAYATIMIN NEŞESİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul'un kalbinde sıcacık bir aile hikayesini konu alan Hayatımın Neşesi'nin bu haftaki bölümde; Mehmet'in beklenmedik karar değişikliği ve Aylin ile Murat'ın Serdarlar'ın evine taşınması, izleyicilere sıcacık anlar yaşatacak. Dizinin en sevilen çiftlerinden Aylin ve Serdar'ın nişan kararı ise, seyircileri mutluluktan havalara uçuracak. Hayatımın Neşesi'nin bu bölümünde aynı zamanda, Neşe'nin zor zamanlarında yanında olan Sevda'nın, onu korumak için gösterdiği fedakarlık göz dolduracak. Mert ile karşı karşıya gelen Sevda'nın bu cesur tutumu, dostlukların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatacak. Aşk konusunda ise işler karışık! Murat'ı rahat bırakmayan Seray, aşk üçgenindeki yerini sağlamlaştırıyor. Murat, Seray ve Türkan arasında yaşanacaklar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Hayatımın Neşesi 17. BÖLÜM İZLE

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