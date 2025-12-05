Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! İspanyol basını teklifi duyurdu
Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınının haberine göre Liverpool'da son dönemdeki formuyla gözden düşen Mohamed Salah için sarı-kırmızılıların teklif sunacağı iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray, son yıllarda yaptığı dünya yıldızı transferlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Sezon başında Victor Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katıp Leroy Sane'yi İstanbul'a getirerek Avrupa'da büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılarda, büyüme operasyonu hız kesmeden sürüyor. Lookman için atılan adımlar gündemdeki sıcaklığını korurken İspanya basınından çok daha çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
SALAH İÇİN RESMİ TEKLİF HAZIRLANIYOR
Fichajes'te yer alan habere göre Galatasaray, Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Mohamed Salah'ın durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılıların, Mısırlı yıldız ayrılık kararını netleştirdiğinde devreye girerek tarihi bir sözleşme teklifini resmileştireceği ifade edildi.
Kulübün Salah için hazırladığı teklifin sponsor destekli olacağı, toplam gelir paketinin Avrupa'daki birçok dev kulübün bile yarışmakta zorlanacağı seviyeye çıkabileceği aktarıldı.
AVRUPA'YI SARSACAK MAAŞ PAKETİ
Liverpool ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam eden Mohamed Salah, bu sezon takım içindeki rolünün azalmasıyla birlikte tartışma konusu oldu. 19 maçta 5 gol ve 3 asist üreten yıldız futbolcu, zaman zaman yedek kulübesine çekilince ayrılık ihtimali daha da güçlendi.
Galatasaray'ın teklifinde yıldız oyuncuya yıllık 20–22 milyon dolar arasında maaş önerileceği, ayrıca yüksek primler ve sponsorluk anlaşmalarının da pakete dahil olacağı kaydedildi.