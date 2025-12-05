Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! İspanyol basını teklifi duyurdu

Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! İspanyol basını teklifi duyurdu





Galatasaray, son yıllarda yaptığı dünya yıldızı transferlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Sezon başında Victor Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katıp Leroy Sane'yi İstanbul'a getirerek Avrupa'da büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılarda, büyüme operasyonu hız kesmeden sürüyor. Lookman için atılan adımlar gündemdeki sıcaklığını korurken İspanya basınından çok daha çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

SALAH İÇİN RESMİ TEKLİF HAZIRLANIYOR Fichajes'te yer alan habere göre Galatasaray, Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Mohamed Salah'ın durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılıların, Mısırlı yıldız ayrılık kararını netleştirdiğinde devreye girerek tarihi bir sözleşme teklifini resmileştireceği ifade edildi.