Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın cezası belli oldu!
UEFA, Ferencvaros karşılaşmasında kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jhon Duran'a 2 maç ceza verdiğini açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 05.12.2025 - 15:57 Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 - 16:03
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Jhon Duran'a 2 maç ceza verdi.
Böylelikle Duran, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Brann ve Aston Villa maçlarında forma giyemeyecek.
NE OLMUŞTU?
Kolombiyalı forvet, Ferencvaros maçında rakibini yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart görmüştü.