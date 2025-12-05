CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ve F.Bahçe'den Uçar'a başsağlığı mesajı Beşiktaş ve F.Bahçe'den Uçar'a başsağlığı mesajı 19:01
Trabzonspor’da Göztepe mesaisi Trabzonspor’da Göztepe mesaisi 18:58
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 17:32
Torunoğulları'dan transfer sözleri! Torunoğulları'dan transfer sözleri! 16:37
Jhon Duran'ın cezası belli oldu! Jhon Duran'ın cezası belli oldu! 15:56
F.Bahçe RAMS Başakşehir maçına hazır! F.Bahçe RAMS Başakşehir maçına hazır! 14:54
Daha Eski
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı! Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı! 14:35
G.Saray transferde bombayı patlatıyor! G.Saray transferde bombayı patlatıyor! 14:12
G.Saray'ın Osimhen için Napoli'ye ne kadar borcu kaldı? G.Saray'ın Osimhen için Napoli'ye ne kadar borcu kaldı? 14:12
G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! 12:04
Galatasaray-Samsunspor maçı yayın bilgileri! Galatasaray-Samsunspor maçı yayın bilgileri! 10:10
Galatasaray'da Elias Jelert sürprizi! Galatasaray'da Elias Jelert sürprizi! 09:36
Buruk: F.Bahçe maçındaki...
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu!
🍀 Süper Loto sonuçları | 4 Aralık Perşembe
Evde kilo vermek artık çok kolay!