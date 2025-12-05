Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başladı. Lider Galatasaray, sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Okan Buruk'un öğrencileri derbinin ardından bu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Konuk ekip Samsunspor ise üst sıralardan kopmamak adına bu zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Galatasaray-Samsunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligin 15. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Okan Buruk'un öğrencileri bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Konuk ekip Samsunspor ise zorlu deplasmanda puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Galatasaray-Samsunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Osimhen

Samsunspor: Okan, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbu, Eyüp, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Samsunspor maçı, 5 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başladı.

GS-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada, Mehmet Türkmen düdük çalıyor. Türkmen'in yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta üstleniyor.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan, bu akşam Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanan kritik mücadeleyle doruğa çıkıyor. Taraftarı önünde sahaya çıkan Galatasaray, son haftalardaki dalgalı performansını telafi ederek yeniden çıkışa geçmeyi ve rakibi karşısındaki üstünlüğünü sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz pazartesi günü Fenerbahçe'nin son dakika golüyle zirvedeki yerini kaybetmeye çok yaklaşmıştı. 95. dakikada Jhon Duran'ın ağlara gönderdiği gol, Sane'nin ilk yarıdaki golünü bozarken Galatasaray'ın liderlik koltuğunda kalmasını sağladı. Bu sonuçla Galatasaray hâlâ bir puan önde olsa da, sezon başındaki yüksek tempolu, akıcı futbol anlayışını yeniden sahaya yansıtmak zorunda.

Okan Buruk yönetimindeki takım, son dört lig maçında sadece bir kez galip gelebildi. Tek galibiyet, düşme hattındaki Gençlerbirliği karşısında alınan 3-2'lik zorlu maç oldu. Sezonun ilk 10 maçında 9 galibiyet alan bir takım için bu tablo ciddi bir düşüşü işaret ediyor.

Hücum hattındaki form düşüklüğü de dikkat çekiyor. Galatasaray, son dört lig maçının sadece birinde ikiden fazla gol atabildi ve bu karşılaşmaların ikisinde kalesini gole kapatamadı. Bu durum, takımın son haftalarda yaşadığı üretkenlik sorununu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Takımın en önemli gol silahlarından biri olan Victor Osimhen'in yokluğu da bu düşüşe büyük ölçüde etki etti. Ancak Nijeryalı yıldızın Fenerbahçe derbisinde sahalara geri dönmesi, hücumda güç arayan Galatasaray için büyük bir avantaj. Buruk ve ekibi, Samsunspor gibi formda bir rakibe karşı Osimhen'in varlığıyla daha etkili bir hücum performansı sergilemeyi hedefliyor.