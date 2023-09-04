MASTERCHEF ALL STAR 4 EYLÜL YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef All Star takım kaptanları kim oldu?

MASTERCHEF ALL STAR 4 EYLÜL YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef All Star takım kaptanları kim oldu?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasında son olarak yeni takım kaptanları ve takımlar belli oldu. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 05.09.2023- 01:30 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023- 01:30