Tomb Raider filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim?

TV'de ekrana gelecek olan Tomb Raider filmi heyecanla bekleniyor. Aksiyon macera türündeki 2018 yapımı film, heyecan dolu sahneleriyle sinemaseverleri bekliyor. Peki, Tomb Raider filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? Tomb Raider filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Tomb Raider filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Tomb Raider filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2018 yapımı aksiypn macera filmi Tomb Raider detayları haberimizde...

TOMB RAIDER FİLMİNİN KONUSU NE?

Motorlu kuryelik yaparak kıt kanaat geçinen Lara, aslında çok büyük bir şirketler grubunun mirasçısıdır. Babasının ortadan kayboluşunun üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen onun ölmüş olabileceğini kabullenemeyen genç kız, mirası kabul etmemektedir. Başına gelen bazı olaylar sonucu mirası kabul etmeye karar verişiyle kendini, babasının bıraktığı bir bulmacanın içinde bulur. Lara, babasının bıraktığı ipuçları ile onu bulmak için yola çıkar fakat bu çok ama çok tehlikeli bir yolculuktur.

TOMB RAIDER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Alicia Vikander .... Lara Croft

.... Lara Croft Maisy De Freitas .... 7 yaşındaki Lara

.... 7 yaşındaki Lara Emily Carey .... 14 yaşındaki Lara

.... 14 yaşındaki Lara Dominic West .... Lord Richard Croft.

.... Lord Richard Croft. Walton Goggins .... Trinity üyesi.

.... Trinity üyesi. Daniel Wu .... Lu Ren.

.... Lu Ren. Kristin Scott Thomas .... Ana Miller.

.... Ana Miller. Derek Jacobi .... bay Yaffe.

.... bay Yaffe. Nick Frost .... Alan.

.... Alan. Jaime Winstone .... Pamela

.... Pamela Hannah John-Kamen .... Sophie

TOMB RAIDER FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Tomb Raider filminin çekimleri 2018 yılında Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çekildi.

TOMB RAIDER YÖNETMENİ KİM?

Kayıp bir maceracının son derece bağımsız kızı olan Lara Croft'un, babası Lord Richard Croft'un kaybolduğu adayı keşfetmesiyle başlayan, Roar Uthaug'un yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Evan Daugherty ve Robertson-Dworet'in hikayesinden derleyerek Geneva Robertson-Dworet ve Alastair Siddons'un birlikte kaleme aldığı film, dünya çapında 275 milyon doların üzerinde hasılat yaptı ve hem aynı adlı 2001 filminden hem de 2003 devam filminden daha iyi performans gösterdi.