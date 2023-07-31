atv'nin yeni dizisi Üvey Anne, 6. bölümü ile seyircisiyle buluştu. Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse, Aslı Tandoğan gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Üvey Anne dizisinin yapımcılığını Hakan Eren'in yaptığı dizinin senaryosunu Yasemin Kırbaş üstleniyor. 31 Temmuz Pazartesi günü 6. bölümüyle ekrana gelen Üvey Anne dizisi 6. bölüm detayları haberimizde...

ÜVEY ANNE 6. BÖLÜM İZLE | atv ekranları yaz sezonunu, fragmanlarıyla seyircileri ekran başına kilitleyen ve heyecanla beklenen dizi Üvey Anne 6. bölümüyle ekrana geldi. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Üvey Anne'nin 6. bölüm konusu ve detaylarını haberimizde derledik.

ÜVEY ANNE 6. BÖLÜM İZLE

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ÜVEY ANNE 6. BÖLÜM KONUSU

Nisan, Naz'ın ısrarları karşısında kardeşleri için Serap'ı eve geri getirmeye çalışır. Fakat bu çabası onun, Cem'in Serap'a olan aşkını anlamasına sebep olur. Bu aşkın karşılıksız olduğunu düşünen Nisan, Cem'e Serap'ın babası ile ilgili hayalleri olduğunu söyler ve Cem, Serap'tan bunun doğru olup olmadığını öğrenmek ister.

Diğer yandan Faruk, Serap'ın evine anahtarıyla giren Mete konusunda gerekli açıklamayı alır. Serap, Mete ile iş birliğine girip o gece yaşadığı hiç hesapta olmayan durumdan kendini kurtarmıştır. Ancak Faruk, Serap'ın kendisini öptüğü anı unutmayacak, bu yüzden Serap'la arasına duvar ��recektir. Fakat Serap, Efsun projesinin lansman gecesinde yani Faruk'la Efsun'un evlilik yıldönümlerinde, hazırladığı kötü sürprizle bomba etkisi yaratıp hayatın akışını tümden değiştirecektir

ÜVEY ANNE 6. BÖLÜM İZLE

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