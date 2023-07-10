ÜVEY ANNE YENİ BÖLÜM İZLE

atv'nin yeni dizisi Üvey Anne, 3. bölümü ile ekranlara gelecek. Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse, Aslı Tandoğan gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Üvey Anne dizisinin yapımcılığını Hakan Eren'in yaptığı dizinin senaryosunu Yasemin Kırbaş üstleniyor. 10 Temmuz Pazartesi günü 3. bölümüyle ekrana gelecek olan Üvey Anne dizisi 3. bölüm detayları haberimizde...

ÜVEY ANNE 3. BÖLÜM İZLE | atv ekranları yaz sezonunu, fragmanlarıyla seyircileri ekran başına kilitleyen ve heyecanla beklenen dizi Üvey Anne 3. bölümüyle ekrana gelecek. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Üvey Anne'nin 3. bölüm konusu ve detaylarını haberimizde derledik.

ÜVEY ANNE 3. BÖLÜM İZLE

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ÜVEY ANNE 3. BÖLÜM KONUSU

Efsun'a ait boynuna taktığı gerdanlık Serap'ı zor duruma sokacaktır. Ancak Serap'ı zor duruma sokacak başka bir konu daha vardır. Piraye, Serap'la Cem'i evlendirmek üzere harekete geçtikten sonra Cem'in annesi Hayriye, Serap'la Cem'in arasında bir ilişki olduğunu ancak gençlerin bunu söylemeye çekindiklerini düşünür ve onlara bir oyun oynar. Bu oyunun sonuçları Serap'ın hiç düşünmediği bir yere gider.

Diğer yandan Nisan babasıyla Serap'ın yakınlaştığını düşünüp Serap'a karşı tavır almaya başlamıştır. Fakat Serap'la Cem'in evleneceğini öğrendikten sonra Serap hakkında yanıldığını anlar Nisan. Ancak bu kez de şimdiye kadar arkadaşı olduğunu düşündüğü Cem'e karşı hislerinin hiç de o kadar masum olmadığıyla yüzleşecektir. İpek cephesinde ise eski eşi Mete'nin ailesini tekrar geri kazanmak için gösterdiği çaba, istemeden de olsa oğlu Ege'yi tehlikeye atacaktır.

ÜVEY ANNE 3. BÖLÜM İZLE

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