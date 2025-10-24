Paris FC, Ligue 1'in 9. haftasında Nantes'i konuk ediyor. Ligin 11. sırasında yer alan ev sahibi takım, son maçında Lens'e deplasmanda mağlup olarak yeni sezonda 4. yenilgisini aldı. Nantes ise deplasmandaki ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. Sondan 2. sırada bulunan konuk ekip, oynadığı son 2 karşılaşmadan mağlubiyetle dönmüştü. Peki Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Paris FC, Stade Jean Bouin'de Nantes'i konuk edecek. Ligde 4 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunan ev sahibi, üst sıralardan zirve yarışına dahil olmak için sahaya çıkacak. Nanres ise 8 hafta boyunca yalnızca 1 galibiyet alarak 15. sıraya oturdu. 6 puanı ve -4 averajı bulunan konuk ekip, deplasmandaki ilk galibiyeti almak istiyor. Peki Paris FC - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris FC - Nantes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paris FC - Nantes maçı 24 Ekim Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Maçı Ruddy Buquet yönetecek.

Paris FC - Nantes MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade Jean Bouin'de oynanacak Paris FC - Nantes maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Paris FC - Nantes MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Paris FC: Nkambadio; Traore, Chergui, Otavio, De Smet; M. Lopez, Lees-Melou, Camara; Kebbal, Geubbels, Simon

Nantes: Lopes; Amian, Awaziem, Cozza, Leroux; Mwanga; Hyeok-kyu, Tabibou; Guirassy, Mohamed, Abline