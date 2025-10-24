Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçı DETAYLARI | Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada, 7. sıradaki ev sahibi zirveye tırmanma yarışı yaparken 17. sıradaki Ümraniyespor ise düşme hattından uzaklaşmak için galibiyet arayacak. Maçın canlı yayın bilgileri ve detayları merak ediliyor. Peki Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?