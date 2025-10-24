CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Kerem işbaşında! Tam 44 milyon... Kerem işbaşında! Tam 44 milyon... 10:21
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Osimhen'in arkadaşı geliyor! 09:46
Koşmayı öğretti Koşmayı öğretti 09:23
"Başka hayaller kurduruyor." "Başka hayaller kurduruyor." 08:31
F.Bahçe Stuttgart'ı devirdi! F.Bahçe Stuttgart'ı devirdi! 00:46
"İstanbul cehenneminde kaybetti!" "İstanbul cehenneminde kaybetti!" 00:46
Daha Eski
F.Bahçe 2. galibiyetini elde etti! İşte Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu F.Bahçe 2. galibiyetini elde etti! İşte Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu 00:45
F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! 00:45
Tedesco'dan flaş hakem tepkisi! Tedesco'dan flaş hakem tepkisi! 00:45
İşte F.Bahçe'nin kalan maçları İşte F.Bahçe'nin kalan maçları 00:45
F.Bahçe-Stuttgart maçında ortalık karıştı! F.Bahçe-Stuttgart maçında ortalık karıştı! 00:45
İşte Edson Alvarez'in bacağının son durumu! İşte Edson Alvarez'in bacağının son durumu! 00:45
Sivasspor - Hatayspor maçı canlı yayın bilgileri!
Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçı detayları!
MasterChef Türkiye’de ödül oyununu kim kazandı? 24 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu?
Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Ekim Cuma ATV CANLI izle! ATV canlı yayın bilgileri