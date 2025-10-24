Milan, Serie A'nın 8. haftasında Pisa'yı konuk edecek. İlk sırada bulunan ev sahibi zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isterken son sıradaki Pisa ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Milan - Pisa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan - Pisa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Serie A'da şampiyonluk mücadelesinde zirveye yerleşen Milan, Pisa'yı konuk ediyor. Ligin 2. haftasında aldığı tek mağlubiyetle 16 puan ve +7 averaja ulaşan ev sahibi takım, San Siro'da zirvedeki yerini korumak için mücadele edecek. Serie A'^ya bu sene çıkan Pisa ise 7 maçta sadece 3 puan toplayabildi ve -7 averajla son sıraya yerleşti. Peki Milan - Pisa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan - Pisa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan - Pisa maçı 24 Ekim Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. MaçıLuca Zufferli yönetecek.

Milan - Pisa MAÇI HANGİ KANALDA?

San Siro'da oynanacak Milan - Pisa maçı, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Milan - Pisa MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavloviç; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Gimenez

Pisa: Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Toure, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Leris; Moreo; Nzola