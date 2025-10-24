Anadolu Efes, EuroLeague'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko ile kozlarını paylaşıyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Türk derbisi, iki takımın da sıralamadaki yerini belirleyecek olmasından dolayı kritik öneme sahip. Basketbolseverlerin nefesini tutup beklediği maç hakkında arama motorlarında sorgulanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını haberimizde derledik.

EuroLeague'de 6. haftanın en dikkat çekici randevusu için nefesler tutuldu. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında, İstanbul'da oynanacak Türk derbisi, her iki ekibin de sıralamadaki konumunu belirleyecek. Anadolu Efes ev sahibi avantajını kullanmaya çalışırken, Fenerbahçe Beko deplasman performansıyla iddialı. Peki Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 24 Ekim Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES'TE SON DURUM

Anadolu Efes, Ergin Ataman yönetiminde sezona dengeli bir başlangıç yaptı ancak son 5 maçta 2 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Geçen hafta Panathinaikos'a 95-81 yenilerek sıralamada 15. sıraya gerileyen takımda hücum ortalamaları 416 sayı, savunma ise 431 sayı seviyesinde. Evlerinde oynadıkları son 3 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyet elde eden ve Shane Larkin ve Elijah Bryant gibi oyunculara bel bağlayan lacivert-beyazlılar, Olympiacos galibiyetiyle (82-78) moral buldu.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, Sara Djordjevic'in teknik direktörlüğünde 14. sırada yer alıyor ve aynı bilançoyla (2-3) ilerliyor. Bayern Münih'i 88-73 yendikleri son maçla form yakaladılar; Nigel Hayes-Davis ile Wade Baldwin hücumda etkili. Deplasmanda son 5 maçta galibiyet alamadılar ancak genel performansları istikrarlı: 415 sayı atıp 413 sayı yediler. Crvena Zvezda mağlubiyetinden (86-81) sonra Paris galibiyeti (96-77) güven sağladı.

Sarı-lacivertliler, Baş başa istatistiklerde üstünlük kurmuş durumda: Son 6 karşılaşmada 5 galibiyet aldılar ve Anadolu Efes'in evindeki son 6 maçta da yenilgi görmediler.