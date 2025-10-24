Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gün Konyaspor karşılaşmasının ardından değişim mesajını vermişti.

'ZAMAN GEREKİYOR'

Deneyimli teknik adam, "Biz her şeyin farkındayız. Sorunları çözmek için zaman gerekiyor. Birçok sebep var. Sebeplerin farkındayız ama şu anda çözecek zamanımız yok. O yüzden acı çekerek gideceğiz. Ama altı ay, bir sene zarfında birçok şeyin düzeleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından 52 yaşındaki çalıştırıcı, ilk talebini yönetime iletti.

HEDEF YUSUF SARI

Fanatik'te yer alan habere göre Yalçın, Başakşehir forması giyen Yusuf Sarı'yı kadrosunda görmeyi çok istediğini bildirdi.

Yönetim ile görüşen deneyimli hoca, "Çok beğendiğim bir oyuncu. İki kanatta da oynama özelliği var. Alabileceğimiz en iyi yerli futbolcu" dedi.

HAREKETE GEÇİLECEK

Devre arası transfer döneminde ise 26 yaşındaki futbolcu için temaslar kurulacak. Gelen haberlere göre Siyah-Beyazlılar, yıldız kanat oyuncusu için takas formülü üzerinde duracak.