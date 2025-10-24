Werder Bremen - Union Berlin maçı hangi kanalda? Werder Bremen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta?

Werder Bremen, Bundesliga'nın 8. haftasında Union Berlin'i konuk ediyor. Ligin 12. sırasında yer alan ev sahibi takım, son maçında Heidenheim deplasmanında aldığı beraberliğin ardından yeni galibiyet için sahaya çıkacak. Union Berlin ise galibiyet serisini 3'e çıkarmak için mücadele edecek. 9. sırada bulunan konuk ekip, Luckenwalde ve Mönchen Gladbach karşısında galibiyet aldı. Peki Werder Bremen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?