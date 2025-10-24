Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 25 puanla lider konumda yer alıyor. Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 puanla 14. sırada bulunuyor. Teknik Direktör Okan Buruk liderliğinde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da gözler Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile oynanacak olan maça çevrildi. Sarı-kırmızılılar bu zorlu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Galatasaray'da kritik maç öncesi ise Okan Buruk kadro planlama çalışmalarına başladı. Cimbom'da RAMS Başakşehir maçını tek başına kazandıran ve Bodo Glimt önünde de gecenin kahramanları arasında yer alan Leroy Sane, performansıyla büyük bir beğeni kazandı. Bu nedenle teknik direktör Okan Buruk'un 29 yaşındaki Alman yıldıza forma vermeye devam ederek Göztepe önünde sahaya süreceği aktarıldı.