Haberler Galatasaray Haberleri Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu! Galatasaray...

Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu! Galatasaray... Galatasaray'da Okan Buruk, Bodo/Glimt maçında o isme hayran oldu. Terübeli hoca, yıldız oyuncunun performansı sonrası kalan haftalarda 11 tercihinde o isme öncelik verecek. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ Galatasaray Haberleri









ABONE OL

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 25 puanla lider konumda yer alıyor. Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 puanla 14. sırada bulunuyor.

Teknik Direktör Okan Buruk liderliğinde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da gözler Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile oynanacak olan maça çevrildi.