Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Rafa Silva'dan kötü haber. Siyah beyazlılar, yıldız ismin sakatlığı hakkında açıklamada bulundu. Portekizli oyuncunun Konyaspor maçı sonrası her iki adalesinde ağrı hissettiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Süper Lig'de 10. haftada oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi moralleri bozan bir gelişme yaşandı.

Siyah beyazlılar, yıldız isim Rafa Silva'nın sakatlandığını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva'nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir.

Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.