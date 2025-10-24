Kerem Aktürkoğlu atıyor Fenerbahçe kazanıyor! Dikkat çeken tablo
Rekor bonservisle Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu kulübün kasasını doldurmaya devam ediyor. Milli futbolcunun attığı goller sonrası dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. FB SPOR HABERLERİ
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk etti. Kanarya bu kritik mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 34. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Yıldız isim gerek oynadığı futbol gerek gösterdiği başarılı performans nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlardan büyük alkış aldı.
Nice karşısında UEFA Avrupa Ligi'nde 2 gol birden atmayı başaran Kerem, bu kulvarda sarı-lacivertli formayla 3 maç sonunda gol sayısını 3'e çıkardı. Kerem, UEFA Avrupa Ligi'nde takımının kaydettiği 4 golün 3'üne imza attı.
Karşılaşmanın ardından yıldız isimle ilgili o flaş gerçek gün yüzüne çıktı. Sabah'ın derlediği habere göre; UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyetlere 450 bin Euro prim veriyor. Fenerbahçe'yi Nice ve Stuttgart karşılaşmalarında golleriyle zafere taşıyan Kerem Aktürkoğlu takımına 900 bin Euro yani yaklaşık 44 milyon TL kazandırdı.
Stuttgart ağlarını havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Mehmet Topal'dan (2 maç; Şubat-Mart 2016) bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste iki Avrupa Ligi karşılaşmasında gol atan ilk futbolcu olmayı da başardı.