Sivasspor - Hatayspor maçı CANLI İZLE | Sivasspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 11. haftada Sivasspor, 4 Eylül Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk edecek. Küme düşme riski altında olan konuk takım ligdeki ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. 13 puanla 11. sırada yer alan ev sahibi ise zirve yarışında yükselmek için mücadele edecek. Peki Sivasspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?