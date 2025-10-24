En büyük sıkıntı ligde de yaşanan kondisyon problemiydi. Bu yüzden ikinci yarılardan korkar olduk. Neyseki tam gücünde olmasada enerjiyi ekonomik kullanınca çok sıkıntı yaşanmadı.

Edson Alvarez ve İsmail Yüksek hakikaten iyi ikili oldu. Tedesco'nun Fred'i kesmesine şaşmamalı. UEFA Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından birini yenmek hem değerli hem de başka hayaller kurduruyor. İnanın bu kadro kalitesiyle kupayı almak hiç zor değil. Tedesco'nun yeniden koşmayı öğrettiği bu takım sanki yüzleri güldürecek.