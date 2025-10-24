Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kavukcu, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi ile ilgili de konuştu.

"ICARDI'NİN KALMASINI İSTERİZ"

Icardi ile yola devam etmek istediklerini belirten Abdullah Kavukcu, "Mauro Icardi önemli bir oyuncumuz, bize neler kazandırdı. Bu kadar genç yaşta seyircimiz olduysa, Icardi sayesinde oldu. Çok çabuk tüketiyoruz. Icardi'nin sene sonuna kadar sözleşmesi var, bizde kalmasını isteriz. O gün geldiğinde, ne pozisyonda olduğumuzu o gün konuşmak isteriz." ifadelerini kullandı.