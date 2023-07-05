Benim Güzel Ailem 2. bölüm izle

TRT1 ekranlarının yeni sezon dizisi Benim Güzel Ailem, 4 çocuklu geniş bir ailenin yuvadan tek tek uçan kuşlarının bir anda, hep birlikte yuvaya dönmeye karar verince ortaya çıkan olayları konu ediniyor. Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Seray Gözler ve Onur Buldu'nun yer aldığı sevilen dizi, 2. bölümüyle 5 Temmuz Çarşamba günü seyircilerin karşısına çıktı. İşte Benim Güzel Ailem 2. bölümü konusu....

BENİM GÜZEL AİLEM 2. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelmesi beklenen dizinin 5 Temmuz Çarşamba günü TRT'de yayınlanacak 2. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 2. bölümü...

Benim Güzel Ailem 2. BÖLÜM izlemek için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM 2. BÖLÜM KONUSU

Akyol ailesinin büyükleri, çocuklarının evlilikleriyle ilgili birçok sorunla uğraşırken bir de evin küçük kızı Damla'nın evlilik telaşına girer. Aile büyükleri bir yandan tüm çocuklarının evliliklerindeki pürüzleri çözmeye çalışırken, Damla'nın düğün günü evlilikten vazgeçtiğini söylemesi ile büyük bir şok yaşar. Aile bireyleri Damla'yı bu kararından vazgeçirmek için uğraşırken bir yandan da durumun sebebini çözmeye çalışır. Hem güldüren hem de aile sıcaklığını yansıtan konularla sarılı ikinci bölüm bize yine sımsıcak bir bölümle ekrana kilitleyecek.

Benim Güzel Ailem 2. BÖLÜM izlemek için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU