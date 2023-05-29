Ömer 19. BÖLÜM İZLE

Yapımını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini ise Cem Karcı'nın üstlendiği Gülizar Irmak'ın kaleminden çıkan Ömer, başarılı senaryosuyla olduğu kadar tecrübeli oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 19. bölümü izleyicisi ile buluştu. Diziyi izlemek isteyenlerin yaptığı 'Ömer yeni bölüm izle, Ömer 18. bölüm izle Star TV - Ömer son bölüm tek parça full izle' sorgulamalarını haberimizde derledik.

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 29 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelen 19. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER 19. YENİ BÖLÜM İZLE

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ÖMER DİZİSİ 19. BÖLÜM KONUSU

Tutuklanma ihtimaliyle karşı karşıya kalan Ömer, evlendiklerini söyleyerek Gamze ve Tuna'yı babasına emanet eder. Her şeyin kötüye gittiği bir zamanda ortaya çıkan bu gerçek Reşat ve ailesi için şok etkisi yaratır. Ömer'in mahkeme sonucu herkes için bir dönüm noktası haline gelir.

ÖMER 19. YENİ BÖLÜM İZLE

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Kocası yüzünden ardı arkası kesilmeyen sorunlarla boğuşan Nisa, kızının aşk yüzünden kendi yaptığı hataları yapmaması için ona baskı yapar. Ailelerinin karşı çıkmasına rağmen birbirinden ayrılamayan Yaman ve Emine'yi kötü bir sürpriz beklemektedir.

ÖMER 19. YENİ BÖLÜM İZLE

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Ömer, Hakan'ın Gamze'yi tehdit ettiğini öğrenir fakat Hakan çoktan herkesin hayatını cehenneme döndürecek bir bombanın fitilini ateşlemiştir. Sözünü dinlemeyen kızını cezalandırmak isteyen Fatma, Gamze'yi hayattaki en değerli varlığından, Tuna'dan ayırmak için harekete geçer.

ÖMER 19. YENİ BÖLÜM İZLE

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