Spor yazarlarından RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı sonrası flaş yorum!
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, zirve yarışında 2 puan bıraktı. Spor yazarları RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçını değerlendirdi. (FB spor haberi)
Haftalardır Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu Asensio'ydu. Bu kadar etkili olmuş bir oyuncuyu sağ kanada yaklaştırıp, merkezi Talisca'ya bırakmanın mantığını çözemedim. Özellikle ilk yarıda hem Fenerbahçe'nin hem de Başakşehir'in savunmaları gerçekten iyi iş çıkardı. Zira sadece verilecek doğru pasla golü bulabilecek forvetler yanlış kararlar verince ilk yarı golsüz sona erdi. Tedesco'yu çoğu zaman Duran'la başlamadığı için eleştiriyorum. Ancak dün akşam şunu söyleyebilirim. Sanki hala fiziksel olarak yetersiz durumda.
Bir santrforun; dinç savunmayla, yorgun savunmaya karşı performansı epey farkediyor. Bu durum Duran'da çok fark ediliyor. Sanki sonradan oyuna dahil olması daha iyi olacak gibi. Fiziksel performansı için söylüyorum tabii. Yarın iyi bir yüklemeyle bambaşka bir Duran izleyebiliriz. İlk yarıları çok fazla çöpe atan bir Tedesco var. Devre arasına ya mağlup ya da berabere giriyor. Acaba rakip analiziyle ilgili bir hata mı var? Tamam ikinci yarılarda birçok maç çözüldü. Ama bu rezil hakemler varken F.Bahçe için her dakikanın büyük anlamı var. Dün maçı çevirdin, bugün çevirdin, yarın çeviremediğin de ne yapacaksın?
Güçlü başlangıçlarla kazanılan maç sonradan çevrilenlerden daha değerli. Dün gece özelinde en çok kızdığım oyuncu En-Nesyri… Maç 1-0'ken karşı karşıya pozisyonda Nene'ye pas vermeyip takımının işi bitirmesini engelledi. Senin golcü bencilliğin Fenerbahçe'nin 2 puanı kaybetmesine neden oldu. Başlarım golcü artistliğine! Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcuları yaptıkları hatalarla 1 puana razı oldu. Ama helalinden bir 1 puan. Analarının ak sütü gibi…
GÜRCAN BİLGİÇ - TEDESCO PATİNAJDA
Adı üstünde "zor maç" ama oyunun dilinde "Ben kazanacağım" diyen takım yok. Ne Fenerbahçe ne de Başakşehir benzer hırslarını barındırıyordu. Kader anlara bırakılmış, "Biri bir şey yapar" moduna geçilmiş. Son maça göre altı değişiklik var Tedosco'nun on birinde. Ancak planda bu oyuncuların farklılık yaratması üzerine bir fikir yok. Talisca'nın emrine verilen hücum aksiyonlarının içine Asensio girmedi. Semedo'nun sakatlanması sonrasında görev alan Kerem de ortalarda yok. Galatasaray maçında da yaşanan bu "bireysel çöküş" tüm oyuncuları sarmış durumda. Maçı yaşayan Fred ve Alvarez var görüntü de.
Takımın kıpırdaması için ilk değişiklerin (Nene, En Nesryi, Brown) sahaya girmesi gerekti. Asensio merkeze geçinde organizasyon biraz akıl – fikir kazandı Bu bezginlik, bir gün öncesindeki "kayıp puan" beklentilerinin, "hakem kararı"ndan dönmesi olarak yorumlayanlar olabilir. Bu tip maçların çokluğu için de bizim de zaman zaman "Niye futbol yazıyoruz ki" dediğimiz de oluyor. Geriden gelerek kazandığı iki maç sonrasında Tedesco'nun, son iki maçta ortaya fark koyamadan takımını oynatması da kabul edilemez. Galatasaray maçında ilk isabetli şut 89'daydı. Dün kaleyi tutan ilk şut gol oldu. Bir takım, böyle bir maça nasıl "hazırlanamaz" gösterdi herkese. Maç sonlarındaki güzel cümleler, bir teknik adamı "başarılı" yapmıyor maalesef. Ekip olarak çuvalladılar.
MUSTAFA ÇULCU - STANDARDI YOKTU
Fenerbahçe derbiden 6 farklı isimle Asensio sağda, Oğuz solda, Talisca 10 numarada ve forvette Duran ile başladı. Talisca ile Duran oyun içinde mobiller gezerek oynuyorlar. Semedo sakatlanınca kurulumda zorunlu değişim oldu. Fenerbahçe'nin oyun ritmi kayboldu. Fred ve Alvarez, Başakşehir'in orta alan yetenekli ayakları Shomurodov, Harit ve Fayzullayev'i kovalamaktan hücuma ve oyun kurulumuna yeterince katkı sağlayamıyorlar.
Sürekli topun ve rakibin peşinden koşuyorlar. Başakşehir daha ritimli ayağa pas yapıyor. Başta Kemen olmak üzere yetenekli hücumcuları Fenerbahçe savunmasını zaman zaman zorladılar. Fenerbahçe bir türlü beklenen tempoyu yapamayınca Tedesco'dan tempolu oynayabilecek 3 oyuncu hamlesi ile duran toptan Skriniar'ın golü geldi. Oyunu hiç bırakmayan zaman zaman daha etkili olan Başakşehir beraberliği yakaladı. Sıkıcı temposu düşük oyunun hakkı da beraberlikti.
Deniz Kayatepe genç, tecrübesi eksik bir hakem. Fenerbahçe'nin 4'te Duran ile penaltı beklediği pozisyonda ve 22'de Başakşehir'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararları doğruydu. Hakemlikte maçı başlatmak ve bitirmek sanattır. İlk yarıyı bitirişine baktığımızda tecrübesizliği belli oldu. Hakemin bazı faul yorumlarında ve kart uygulamalarında olması gereken standardı göremedik. 67'de En-Nesyri açık ofsayt gol iptali doğru. Başakşehir'in golü temiz. Önceki geceki Mehmet Türkmen faciasından sonra, genlerinde hakemlik aşkı bulunduğunu bildiğim Deniz Kayatepe tecrübe kazandıkça bize daha iyi olacağı mesajı verdi. Sakin yönetimi ilaç gibi geldi.