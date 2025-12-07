Bir santrforun; dinç savunmayla, yorgun savunmaya karşı performansı epey farkediyor. Bu durum Duran'da çok fark ediliyor. Sanki sonradan oyuna dahil olması daha iyi olacak gibi. Fiziksel performansı için söylüyorum tabii. Yarın iyi bir yüklemeyle bambaşka bir Duran izleyebiliriz.

İlk yarıları çok fazla çöpe atan bir Tedesco var. Devre arasına ya mağlup ya da berabere giriyor. Acaba rakip analiziyle ilgili bir hata mı var? Tamam ikinci yarılarda birçok maç çözüldü. Ama bu rezil hakemler varken F.Bahçe için her dakikanın büyük anlamı var. Dün maçı çevirdin, bugün çevirdin, yarın çeviremediğin de ne yapacaksın?