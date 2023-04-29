TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 29 Nisan Cumartesi günü izleyicisiyle buluştu. Gönül Dağı 95. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 95. BÖLÜM ÖZETİ

Gedelli'de bayram sevinci devam ederken, Kenan ve Elif'in düğünü gerçekleşecektir. Amcaoğulları düğünün kusursuz olması için kolları sıvar. Ancak Kenan'ın üvey kardeşinin kasabaya gelmesiyle tehlikeler de peşinden gelmiştir. Barış yerine kim tehlikeye düşecektir? Barış'ın abisine düğün hediyesi ne olacaktır? Selma, babasının evine tekrar dönmesinden dolayı üzgündür. Selma babasını dönmeye ikna edebilecek midir? Düğünde Yaşar ve Sefer, Süslü Badegül için mani atışmasına durur. Atışmayı kim kazanacaktır?

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