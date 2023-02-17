Barbaros Hayreddin dizisi bu akşam var mı? TRT1 Barbaros Hayreddin dizisi yeni bölüm ne zaman? 17 Şubat Barbaros Hayreddin 8. bölüm oynayacak mı?

TRT ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden beri rekor listelerinden düşmeyen Barbaros Hayreddin dizisinin 8. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından ülkede 7 günlük milli yas ilan edilirken TV programları ve diziler de gösterime ara verdi. Peki Barbaros Hayreddin dizisi bu akşam var mı? TRT 1 Barbaros Hayreddin dizisi yeni bölüm ne zaman? 17 Şubat Barbaros Hayreddin 8. bölüm oynayacak mı? Detaylar haberimizde...

BARBAROS HAYREDDİN DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI? | Deprem felaketinin 12. gününde yıkıma uğrayan şehirlerde arama kurtarma çalışmaları ve enkaz kaldırma işlemleri devam ederken milli yasın sona ermesiyle dizilerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. RTÜK'ün, televizyonlarda eğlence, yarışma programları ve dizilerin bir süre yayınlanmayacağını duyurmasının ardından vatandaşlar, normal hayata dönmek için kanalların yayın akışlarını takip ediyor. Peki Barbaros Hayreddin yeni bölüm yayınlanacak mı? TRT1 Barbaros Hayreddin 8. bölüm bu akşam var mı? İşte detaylar...

17 ŞUBAT BARBAROS HAYREDDİN 8. BÖLÜM OYNAYACAK MI?

Barbaros Hayreddin dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacak.