📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BUGÜN VAR MI?

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 20. bölümüyle ekranlara gelecek mi? Başrollerini Oktay Kaynarca, Perlin Akil ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı dizinin 14 Şubat Salı günü yayınlanacak 20. bölümünde neler yaşanacak merak ediliyordu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölüm bilgileri...
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 20. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ülkemizde yaşanan deprem felaketi ardından atv'de yapılacak özel canlı yayın sebebiyle 14 Şubat Salı günü yayınlanmayacak.