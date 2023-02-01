Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı gerçek bir hayat hikayesinden alıntılanan Çöp Adam dizisi, 10. yeni bölümüyle ekrana geliyor. Konusuyla olduğu kadar Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın başarılı persormansıyla da izleyicilerin beğenisini kazanan Çöp Adam dizisinin 1 Şubat Çarşamba günü ekrana gelen 10. ve yeni bölüm bilgilerini haberimizde derledik.
ÇÖP ADAM 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
ÇÖP ADAM 10. BÖLÜM KONUSU
Berrin'in tuzağına düşen Peri, Tamer'in kendisine yalan söyleyip karısıyla buluşmaya gelmesiyle büyük hayal kırklığı yaşar ama bu kez kendini kontrol etmeyi başarır.
Tamer boşanmak istemeyen Berrin'i ikna etmeye çalışırken evde büyük bir olay yaşanmaktadır.
ÇÖP ADAM 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
Dilber'in doğru söylediğine inanan Meryem onu yalıya getirerek büyük bir bombanın pimini çekmiş olur.
Büyük yüzleşme gerçekleri su yüzüne çıkarır.
Berrin'in aile krizinin yönetiminde başrolü üstlenmesiyle kendini iyice dışlanmış hisseden Peri'nin kendi köşesine çekilmeye hiç niyeti yoktur.
ÇÖP ADAM 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
Peri'nin yeni planı, aile problemlerini çözmeye çalışan Tamer'i çileden çıkarınca, bütün aile derinden sarsılır.
ÇÖP ADAM OYUNCULARI
- Engin Altan Düzyatan
- Elçin Sangu
- Sedef Avcı
- Füsun Demirel
- Salih Kalyon
- Elçin Afacan
- Ali Yoğurtçuoğlu
- Hülya Şen
- Cankat Aydos
- Büşra Çam
- Şeyda Terzioğlu
- Eylül Uğan
- Sinan Albayrak
- Güliza Nisa Uray
ÇÖP ADAM 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN