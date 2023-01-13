Ateş Kuşları 1. bölüm İZLE

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak Ateş Kuşları dizisi, 1. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 13 Ocak Cuma günü yayınlanan 1. bölümde neler yaşanacağı merak ediliyordu. İşte Ateş Kuşları 1. bölüm bilgileri...

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ATEŞ KUŞLARI 1. BÖLÜM KONUSU

2000 yılına girerken çocukları dilendiren bir adamın elindeki 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara… Dünyanın tüm kalleşliğine meydan okurcasına kardeş olmayı başarırlar. Tutunacak kökleri olmadığı için birbirlerine tutunup kendilerine köksüzler derler. Köksüzlerin kaderi bir gece çöpte bebek bulmaları ile değişir. Mercan çocuk yaşta anne olur köksüzlere. Ali de baba… Kendilerine bakamayan köksüzler bu bebeği çöpten buldukları ile de olsa büyütmeye karar verirler. Ama bu kolay olmayacaktır. Çünkü aynı gece büyük bir günaha gebedir. Köksüzlerin ömür boyu sırtlarında taşıyacakları bu sır en çok da Ali'nin canını yakacaktır. Hem onları dilendiren Çatal hem de o gecenin sırrı peşlerini bırakmayacaktır. Birbirlerine tutunarak hayatta kalan bu sokak çocukları için 23 senelik sır perdesi Gülayşe'nin aşık olması ve Barbaros Komiser'in hayatlarına girmesi ile tekrar açılacaktır…

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)