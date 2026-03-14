Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın kamp kadrosu duyuruldu.

Siyah-beyazlıların resmi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada kadroda bulunan isimler şu şekilde:

Ersin Destanoğlu, Devis Vasquez, Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Salih Uçan, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Erhan Hekimoğlu

Sakatlık süreçleri devam eden Emirhan Topçu ve El Bilal Toure ile Taylan Bulut ve Devrim Şahin, Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınmadı.