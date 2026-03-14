Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, bu sezon olduğu kadar bir diğer sezonun da planlamasını yapıyor.

Bu doğrultuda, sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'de yıllık kazancı yaklaşık 4 milyon Euro seviyesinde olan tecrübeli hücum oyuncusunun kontratında 1 yıl daha bulunuyor. Bu sezonki maaşının ise iki kulüp arasında paylaşıldığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN ŞARTI

Beşiktaş cephesinin, satın alma opsiyonunu devreye sokabilmesi için oyuncunun ücretinde ciddi bir düşüş yapılmasını beklediği ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon toplam 23 maçta forma giyen Cengiz Ünder, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.