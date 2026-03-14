Süper Lig’de zirve mücadelesi kızışıyor! 61 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sahasındaki 31 maçlık yenilmezlik serisini korumak için Nuri Şahin’in formda Başakşehir’i ile karşılaşıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği maçın detayları netleşti.

Sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir ile ligde 36. kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen lider Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Beşiktaş derbisini Osimhen'in golüyle 10 kişi kazanarak büyük bir moral depolayan sarı-kırmızılılar, milli ara öncesi hata yapmak istemiyor. Ancak Cimbom'da kritik eksikler can sıkıyor. Ev sahibi ekipte kart cezaları nedeniyle Okan Buruk, yıldız isim Leroy Sane ve savunmanın bel kemiği Abdülkerim Bardakcı bu maçta görev yapamayacak. Ayrıca milli oyuncu Eren Elmalı sarı kart sınırında bulunuyor. Galatasaray-Rams Başakşehir FK maçının canlı takibini aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'deki bu kritik randevu, 14 Mart 2026 Cumartesi (Bugün) akşamı oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşecek mücadelenin başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak olarak açıklandı.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zirve mücadelesi, beIN Sports 1 kanalından canlı takip edebilecek.

PFDK'DEN LEROY SANE'YE 2 MAÇ CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane'ye 2 maç men cezası verdi.

BAŞAKŞEHİR ÇIKIŞTA, DEPLASMANDA REKOR PEŞİNDE

Nuri Şahin yönetiminde son 12 haftada 29 puan toplayan Başakşehir, deplasmandaki 5 maçlık galibiyet serisini RAMS Park'ta da sürdürerek kulüp rekorunu kırmayı hedefliyor. Konuk ekipte Shomurodov ve Davie Selke en büyük gol silahları olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Davinson, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Lang, Osimhen.

Rams Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Umut, Shomurodov, Yusuf, Fayzullaev, Selke.