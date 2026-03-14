Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında alınan 2-0'lık Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından yönetim kurulu "acil" kod adı ile toplandı.

Kulüp binasındaki toplantıya teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek de katıldı.

SADETTİN SARAN RAPOR İSTEDİ

A Spor'da yer alan habere göre Sadettin Saran, son maçlardaki puan kayıpları ile ilgili Tedesco'dan rapor istedi. Tedesco'nun sorunlara dair yapacağı teşhisler yetersiz görünürse İtalyan-Alman çalıştırıcı ile yollar ayrılacak.