El Bilal Toure, Sergen Yalçın'ın kararını bekliyor

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Atalanta'dan opsiyonlu olarak kiraladığı El Bilal Toure, sakatlık sürecini yavaş yavaş geride bırakıyor.

Fenerbahçe derbisiyle geri dönmeye hazırlanan Malili oyuncunun aklının bir köşesinde, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte sözleşmesinin olduğu kaydedildi.

15 gol attığı takdirde 15 milyon Euro'luk opsiyon devreye girecekti ancak bu hedefi sakatlık süreci sekteye uğrattı. Şu ana dek 6 golü bulunan 24 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş'ta oynamaktan mutlu olduğu aktarıldı.

Siyah-beyazlı ekipte kariyerine devam etmek isteyen El Bilal Toure'nin, hocası Sergen Yalçın'a umut bağladığı ve opsiyonun devreye girmesi için gerekli şartı sağlayamasa da kulübün bonservisini almasını beklediği aktarıldı.

Beşiktaş cephesi ise henüz oyuncuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir karar vermedi. Yalçın'ın genç yıldızın performansını görmek istediği öğrenildi.