Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Karadeniz derbisinde heyecan Papara Park’a taşınıyor! Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasındaki köklü rekabet, hem zirve yarışı hem de prestij açısından büyük önem taşıyor. İşte karşılaşmanın detayları, istatistikler ve muhtemel 11'ler...

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı canlı takip et!

Süper Lig'in 26. haftası, futbolseverleri Karadeniz'in iki köklü kulübünün rekabetiyle buluşturuyor. Avrupa kupalarına katılma mücadelesini sürdüren Trabzonspor, son haftalarda dirençli futboluyla dikkat çeken Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım arasında 1979 yılında başlayan rekabette bugün 48. resmi randevu yaşanacak. Papara Park'ta (Akyazı) gerçekleşecek olan mücadelenin başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Karadeniz derbisinin yayın saati, beIN Sports kanalı ve muhtemel 11'leri haberimizde...

TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karadeniz derbisi, 14 Mart 2026 Cumartesi (Bugün) akşamı oynanacak. Papara Park'ta (Akyazı) gerçekleşecek olan mücadelenin başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu dev mücadele, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Ozan, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.



Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Mithat, Taylan, Papanikolaou, Olawoyin, Mihaila, Mebude, Sowe.

ZİRVE TAKİBİ VE PUAN DURUMU

Süper Lig'de topladığı 54 puanla 3. sırada bulunan Trabzonspor, taraftarı önünde galibiyet serisini devam ettirerek yerini sağlamlaştırmak istiyor. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise topladığı 30 puanla 9. sırada bulunuyor. Yeşil-mavililer, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek Avrupa iddiasını canlı tutmayı amaçlıyor.

EZİCİ ÜSTÜNLÜK: TRABZONSPOR 30 - 9 RİZESPOR

İki takım arasında oynanan 48 resmi karşılaşmanın istatistikleri bordo-mavili ekibin üstünlüğünü gözler önüne seriyor:

Trabzonspor Galibiyeti: 30

Çaykur Rizespor Galibiyeti: 9

Beraberlik: 9

100. GOL HEYECANI

Trabzonspor, bu akşam Çaykur Rizespor filelerini 1 kez havalandırması durumunda rakibine karşı lig ve kupa tarihindeki 100. golüne ulaşmış olacak. Tarihi bir eşiğe gelen bordo-mavililerde tüm gözler golcü oyuncuların üzerinde olacak.