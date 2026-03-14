Fenerbahçe'den ayrılan En-Nesyri gollerine devam ediyor!
Fenerbahçe'den devre arasında Al-Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımında etkili performansını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin ise son dönemde gol yollarında sıkıntı çekmesi, En-Nesyri ayrılığı hakkında eleştirileri beraberinde getirdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'deki performansı zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Youssef En-Nesyri, devre arasında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olmuştu.
ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Sarı-lacivertli formayla 79 maçta 38 gol ve 8 asistlik katkı sağlayan Faslı golcü, yeni takımında da gol yollarındaki etkisini sürdürüyor.
PERFORMANSI
En-Nesyri, Saudi Pro League'in 26. haftasında Al-Riyadh ile oynanan karşılaşmada henüz 4. dakikada ağları havalandırarak takımını öne geçirdi. Suudi ekibinde 8 maçta forma giyen En-Nesyri 4 gol 1 asistlik performans sergiledi. Ancak mücadelede üstünlüğünü koruyamayan Al-Ittihad sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
SOSYAL MEDYA VE TRİBÜN BASKISI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde En-Nesyri'nin ayrılığıyla ilgili konuşan Sadettin Saran, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Saran, Faslı forvetin ayrılık talebinin arkasında sosyal medya ve tribün tepkilerinin olduğunu belirtti.
'GİTMEK İSTİYORUM DEDİ'
Saran açıklamasında, "En-Nesyri gitti diyorlar. En-Nesyri'nin gitmesine sebep olanlar en çok bağıranlar. En-Nesyri Afrika Kupası'ndan geldi, 'gitmek istiyorum' dedi. Sebep? Sosyal medya ve stadyumdaki protestoları kaldıramıyorum, gitmek istiyorum dedi. Peki dedik." ifadelerini kullandı.