Barut Kokteyli filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim?

Barut Kokteyli filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Barut Kokteyli filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2021 yapımı komedi aksiyon/gerilim filmi Barut Kokteyli detayları haberimizde...

BARUT KOKTEYLİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Barut Kokteyli, bir suikastçı olmasının ardından küçük bir kızı korumak için zorlu bir mücadeleye girişen Sam'in hikayesini konu ediyor. Sam, annesi bir suikastçi olan 12 yaşında bir çocuktur. Annesi Scarlet yüksek düzey bir suikastçi olarak görev yapıyordur ve kızı Sam'i terk etmek zorunda bırakılır. Annesinin çalıştığı acımasız şirket tarafından büyütülen Sam, yetişkin olunca da annesi gibi ölümcül bir suikastçı olur. Bir görev sırasında ortada kalan 8 yaşındaki bir kıza sahip çıkan Sam, kızı koruyabilmek için gücünü çalıştığı örgütü yok etmekte kullanmak zorunda kalır.