Canlı altın fiyatları | 24 Ekim Cuma Kapalı Çarşı'da gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekmesi, altın fiyatlarında aşağı yönlü seyri beraberinde getirdi. Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları faiz kararından önce 5 bin 800 TL civarından işlem görürken kararın açıklanmasıyla birlikte 5 bin 500 TL bandına geriledi. Faizin, tahminlerin üzerinde açıklanmasıyla Döviz kurları ise yükseliş trendine girdi. İşte 24 Ekim Cuma günü altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 24.10.2025 06:47

Paylaş





ABONE OL

Altın fiyatları, Merkez Bankası'nın 23 Ekim'de politika faizini düşürmesiyle birlikte ani düşüş trendine girdi. Ons altın, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve güçlü dolar etkisiyle son 5 yılın en hızlı düşüşünü yaşarken gram altın fiyatları da dalgalanmadan nasibini alarak 5 bin 500 TL seviyelerine geriledi. Piyasalar şimdi, 29 Ekim'de açıklanacak FED'in faiz kararına odaklanırken önümüzdeki günlerde düşüş trendinin yerine yükselişe bırakması bekleniypr. İşte altın ve döviz piyasasına ilişkin merak edilenler...

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5561.98 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 5562.61 TL

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 24 EKİM

◼ABD Doları: 42,05 (Alış) - 42,06 (Satış)

◼EURO: 48,82 (Alış) - 48,89 (Satış)

◼STERLİN: 56,04 (Alış) - 56,11 (Satış)

FAİZ İNDİRİMİNİN PİYASALARA ETKİSİ

TCMB Para Politikası Kurulu, 23 Ekim 2025'te gerçekleştirdiği toplantıda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5 seviyesine çekti. Karar, piyasa beklentilerinin (yüzde 39 indirim) üzerinde kalmasıyla sürpriz etkisi yarattı. Merkez Bankası, enflasyonun seyrine bağlı olarak sıkı para politikasını koruma vurgusu yaparken indirim, dolar/TL kurunda yukarı yönlü baskı oluşturdu. Altın fiyatları ise ani düşüşe geçerek 5 bin 800 TL seviyelerinden 5 bin 500 TL civarına geriledi.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 24 EKİM

▶Gram Altın Alış: 5835.1800₺

▶Gram Altın Satış: 5933.3200₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9559.0000₺

▶Çeyrek Altın Satış:9677.0000₺

▶Yarım Altın Alış: 19118.0000₺

▶Yarım Altın Satış: 19343.0000₺

▶Tam Altın Alış: 38123.0000₺

▶Tam Altın Satış: 38533.0000₺

▶Ata Altın Alış: 39114.0000₺

▶Ata Altın Satış: 4344.7800₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5334.1700₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5598.6500₺

▶Gümüş Alış: 66.1990₺

▶Gümüş Satış: 70.8640₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 24 Ekim Cuma günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.