Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Ekim Cuma ATV CANLI izle! ATV canlı yayın bilgileri

Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Ekim Cuma

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını kaçırmak istemeyenler için "24 Ekim Cuma ATV canlı yayın saati ne zaman?" ve "Programa nasıl ulaşabilirim?" soruları önemli hale geliyor. ATV kanalının yayın akışına göre program sabah saatlerinde başlayacak; yayına hazırlıklı olmak isteyenler için bağlantı öncesi base hazırlıkları öneriliyor.

Giriş Tarihi: 24.10.2025 08:47

Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Ekim Cuma ATV CANLI izle! Türkiye'nin gündemini değiştiren program Müge Anlı ile Tatlı Sert, 24 Ekim Cuma sabahı yeni haftaya dopdolu bir gündemle başladı. ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan programda bu hafta yine kayıp dosyaları, dolandırıcılık vakaları ve izleyicilerin merakla takip ettiği gizemli olaylar yer alıyor. Müge Anlı, 2025 sezonunda da adeta bir adalet nöbeti tutuyor. Bugünkü canlı yayında, geçtiğimiz hafta üzerinde durulan kayıp çocuk vakasıyla ilgili yeni gelişmeler paylaşıldı. Ayrıca programın araştırma ekibi, gelen yeni ihbarları değerlendirerek olayın seyrini tamamen değiştirebilecek detayları ortaya çıkardı. Peki, Müge Anlı nasıl izlenir? ATV 22 Ekim Çarşamba Müge Anlı canlı izleme linki var mı? İşte, ATV canlı yayın bilgileri...

👉 Müge Anlı'da gerçekler açığa çıktı, düğmeye basıldı. Üfürükçüye adli kontrol tedbiri uygulandı.

Yayınlarla birlikte ipliği pazara dökülen Diyap Diyapoğlu, geceyi emniyette gözaltında geçirdikten sonra adliyeye sevk edildi. Aynı dakikalar içinde Sümeyra Öztürk ve annesi Kevser Öztürk ifadelerine başvurulmak üzere Bakırköy adalet sarayındaydı. Cumahuriyet savcısı Diyap Diyapoğlu'nu dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılıkla tekke ve zaviye kanununa muhalefet suçlamalarıyla adli kontrol uygulaması istemiyle nöbetçi sulh hakimliğine sevk etti.

👉 Karpuz lakaplı üfürükçünün eski eşi canlı yayında... ''Beni üfürükçülerin eline bıraktı, yardım çığlığıma kulaklarını kapattı''

Fatma Hanım, Diyap Diyapoğlu'nun kendisini üfürükçülerin eline bıraktığını, Sümeyra'nın da bunların başına gelebileceğini söyledi. Sümeyra yaşanan olayları kanıtlamasını istedi.

👉 Evlenmek istediği üfürükçünün ipliği pazara çıktı. ''Ablam, üfürükçü ile kaçmak için rol yapıyor''

Evlenmek istediği üfürükçünün ipliği pazara çıktı. Diyap Diyapoğlu canlı yayında fenalaştı kontrolleri yapıldı sağlık durumunun iyi olduğu söylendi. Sümeyra Öztürk bu iddialardan sonra evlilik kararını düşüneceğim dedi. Kız kardeş ise, ablasının yalan söylediğini Diyap'la kaçacağını iddia etti.

ATV canlı yayın bilgileri

Televizyon izleyicileri kadar dijital platform kullanıcılarını da düşünen ATV, 2025 yılında canlı yayınlarını yalnızca televizyon ekranlarından değil, aynı zamanda resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de izleyiciyle buluşturuyor.

ATV'nin başarısında, yıllardır devam eden kaliteli yayın politikası, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlar ve her daim güncel kalmayı başaran içerikler etkili oluyor. Gündüz kuşağında izleyicilere keyifli saatler sunan programlar, akşam kuşağında ise aksiyon, dram ve romantizmi bir araya getiren diziler ekranlara taşınıyor.

ATV canlı yayın bilgileri

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

