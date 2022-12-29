TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi yeni bölümüyle 29 Aralık Perşembe günü ekranlara gelecek. Balkan Ninnisi 24. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyordu. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

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BALKAN NİNNİSİ 24. BÖLÜM ÖZETİ

Sofya'nın Dimitri ile görüşmesine izin vermeyen Süleyman, onun sözünü dinlemediğini öğrenince çok üzülür. Kızının, Makedon dolandırıcı Dimitri'yle görüşmesini yasaklar. Dimitri'nin Makedon olduğunu sık sık vurgulayan Süleyman'a kızan Nina ise bu konuda tepkisini gösterir. Bu arada köfteci dükkanını dolandırıcılara sattıktan sonra işsiz kalan Ertan, Zafer ve Arif, radyoyu organizasyon şirketine dönüştürüp birlikte çalışmaya başlarlar. Diğer yandan Jovanka, Gülsüm ve Ivana, iyice kalabalıklaşan konaktan ayrılıp yeni eve çıkma planları yaparken, Şefo ve Ayşen aynı fikirde değildir. Onlar, konakta yaşayacakları odayı tadilat ettirmeye başlar. Duvara çekici vurdukları sırada düşen kağıt parçası, Arif, Ertan ve konaktakiler arasında büyük kargaşaya sebep olacaktır…

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 24. BÖLÜM İZLE